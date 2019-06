Terwijl de temperaturen net wat gedaald zijn, lijkt het er niet op dat we binnenkort verkoeling zullen krijgen. Business Insider meldt dat deze zomer de heetste gaat worden sinds 2003 in Europa.

Voornamelijk West-Europa krijgt vanaf woensdag te maken met ontzettend hoge temperaturen. Op plaatsen kan het kwik in sommige landen oplopen tot wel 40 graden of hoger.

Bloedhete zomer

Business Insider schrijft dat het hete weer in West-Europa gevaarlijk kan zijn. Een Spaanse weerman noemt de hittegolf op Twitter zelfs ‘de hel’. Hij waarschuwt voor de gevolgen die de warmte kunnen meebrengen. Voornamelijk Frankrijk, Spanje en Portugal worden getroffen door de hitte. Maar ook in de andere omliggende Europese landen is het deze zomer aanzienlijk warmer.

Stijgende temperaturen

In bepaalde delen van Frankrijk kan het de komende tijd 39 graden of zelfs warmer worden. In Berlijn zou de temperatuur rond de 38 graden kunnen komen te liggen en in Spanje wordt er gesproken over temperaturen rond de 36 tot 38 graden. Zelfs in Polen loopt het kwik op tot 35 à 40 graden, wat minstens 11 graden warmer is dan normaal.

Woestijnwind

De reden voor de hittegolf? Een combinatie van een storm die over de Atlantische Oceaan trekt, en een hogedrukgebied over Midden-Europa dat hete lucht uit de Sahara importeert. Woensdag is het hitterecord voor het eerst gemeten in Europa. Hoe lang de hittegolf zal aanhouden is nog niet duidelijk.

Advice from @EU_ENV and @eu_echo:

By 27 June, the #heatwave is expected to peak, with extreme temperatures all over the continent, with many values over 36°C and locally above 40°C. Avoid fire hazards and take care of your health health. Daily map at https://t.co/M35bZjG4SG pic.twitter.com/lrQt3yMA2q — WMO | OMM (@WMO) 25 juni 2019

El infierno is coming. pic.twitter.com/j0iGEYF0ge — Silvia Laplana (@slaplana_tve) 24 juni 2019

Bron: Business Insider. Beeld: iStock