Hekel aan dweilen? Bij déze budgetsupermarkt kun je nu een dweilrobot kopen

Dweilen staat niet bij veel mensen op het lijstje van favoriete huishoudelijke klusjes, maar toch moet het in de zoveel tijd gebeuren. Om dit vervelende klusje iets makkelijker te maken, hebben wij een leuke tip voor je.

Budgetsupermarkt Aldi verkoopt namelijk vanaf vandaag een heuse dweilrobot.

Grondige reiniging

Terwijl jij lekker een boek leest op de bank, doet de dweilrobot al het zware werk voor je. Het apparaat rijdt automatisch over je tegels en harde vloeren om ze grondig te reinigen en is voorzien van een vochtige reinigingsrol om de vloer te poetsen. Daarnaast zuigt hij het vuile water rechtstreeks op in een apart waterreservoir, die je gemakkelijk kunt uitnemen om te reinigen en vullen.

Prijskaartje

Bang dat de robot er halverwege mee stopt hoef je niet te zijn. De robot is namelijk voorzien van een 22 W Li-Ion-accu, waarmee hij 70 tot 80 minuten door je kamer kan razen. De verschillende sensoren zorgen er voor dat hij ieder hoekje van de ruimte meeneemt. De robot wordt geleverd met een laadstation én afstandsbediening, zodat jij hem van een afstandje kunt besturen. Echt goedkoop is de robot helaas niet: er zit namelijk een prijskaartje van 199,00 euro aan…

Bron: Aldi.