Helaas pindakaas: lenteweer laat nog even op zich wachten

Eerder zag het er nog naar uit dat we dit weekend zonnig weer zouden krijgen, maar het lijkt er op dat we toch nog even geduld moeten hebben. Het weer dat we de afgelopen twee dagen hebben gehad, houdt namelijk nog wel even aan. Volgens Buienradar-meteoroloog Maurice Middendorp laat het lenteweer zich voorlopig niet zien.

En dat is toch een flinke domper…

Volgende week wel droog

Na dagen van grijze wolken, regen en frisse temperaturen was het vooruitzicht van lenteweer érg aantrekkelijk, maar voorlopig zit het er dus nog niet in. Zaterdag en zondag start de dag zonnig, maar in de loop van de dag ontstaan er stapelwolken die de zon wegdrukken. Ook maandag en dinsdag is het weer nog niet om over naar huis te schrijven: er valt hier en daar nog een kleine regenbui, maar de rest van de week houden we het waarschijnlijk wel droog. “Het is ook redelijk windstil nu en als de zon schijnt dan merk je echt wel dat het april is,” aldus Middendorp.