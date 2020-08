Weervrouw Helga van Leur: “We gaan naar het klimaat van Frankrijk toe”

Milde winters, hittegolven en bijna tropische stormen. De opwarming van de aarde lijkt in Nederland al goed voelbaar. Sterker nog: dat is ook zo. Meteoroloog Helga van Leur liet in talkshow Op1 weten dat we ‘naar het klimaat van Frankrijk toe gaan’.

Er wordt voorzichtig gesproken over een recordhittegolf. Niet omdat de temperaturen uitzonderlijk zijn: het is in Nederland wel eens warmer geweest dan 35 graden. Ook de lengte van de hittegolf is niet per se extreem. Zo zijn er wel eens hittegolven van 10 dagen geweest. En in 1975 zelfs één die achttien dagen duurde!

Toch liet Helga van Leur in de aflevering van Op1 van dinsdagavond weten dat het niet niks is, het klimaat van deze zomer. Vooral de combinatie van de hoge temperaturen én de lengte van de hittegolf, maken het bijzonder.

Klimaatverschuiving

Ze beaamt dan ook dat het weer in Nederland extremer is geworden. “Wetenschappelijk gezien klopt dat. Je kunt zien dat de extremen aan het verschuiven zijn”, vertelt ze. Zo kan het volgens Helga echt nog wel een keertje flink koud worden in Nederland, maar hebben we steeds vaker warmterecords. “Dat is het verschuiven van het klimaatsysteem”, legt ze uit. “We gaan gewoon steeds meer naar een klimaat wat in Frankrijk heerst.”

Geen pauze

Dat klinkt heerlijk. En voor even is dat ook zo. Nederland trekt in de zomer massaal naar de Mediterraanse landen, dus een beetje meer warmte zouden we prima aankunnen, zou je denken. Toch zit de vork anders in de steel volgens Helga. “De vraag is: hoe gaan we ermee om?”, zegt ze daarover. “In andere landen bouwen ze dan een siësta in. Maar in Nederland moet er doorgewerkt worden. Er zit stress op.” Door die manier van leven geven we ons lichaam geen pauze tijdens het warme weer, en dat maakt het een stuk moeilijker te verdragen.

Schakelen

“De temperaturen zijn nu ook zo lang zo uniek hoog, dat ons systeem niet meer kan schakelen”, gaat de weervrouw verder. “1 of 2 dagen kunnen we wel handelen. Zeker op vakantie, waar het ook wel eens 35 of 40 graden wordt.” Maar wat volgens Helga het grote verschil is, is de luchtvochtigheid. “Als de lucht droog is kun je het wel aan, maar de lucht in Nederland is vrij vochtig. Zeker deze dagen met de onweersbuien erbij.” Volgens de meteoroloog heeft dat invloed op ons fysieke systeem.

Stressreactie

Daarbij zijn er genoeg mensen in Nederland die niet bestand zijn tegen de hitte. “Denk aan oudere mensen, mensen met chronische ziekten, overgewicht, zuigelingen, mensen die medicijnen gebruiken, mensen die in een stad wonen met alleen één balkon”, geeft Helga als voorbeeld. Volgens haar zijn er meer mensen in Nederland niet opgewassen tegen het warmere klimaat dan je je realiseert. En aangezien het nieuwe klimaat weinig momenten van afkoeling biedt, is dat niet gunstig. Helga: “Als je ook ’s nachts niet kunt afkoelen, ontstaat er een stressreactie in je lichaam. En dat is voor niemand goed.”

En niet alleen mensen hebben het zwaar met het warmere klimaat. Ook je tuin kan er een flinke opdonder van krijgen. Tuinvlogger Loes geeft je tips om je dorre tuin springlevend te houden, ook bij 35 graden.

De mooiste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Op1. Beeld: iStock.