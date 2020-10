Helpt een bakje water op de verwarming écht tegen droge lucht?

Nu we de verwarming weer wat vaker aanzetten, wordt de lucht in huis ook een stuk droger. En dat kan weer vervelende klachten met zich meebrengen. Zo kun je last krijgen van droge ogen, een droge hoest of hoofdpijn. Er wordt daarom weleens geadviseerd om een bakje met water op de verwarming te zetten, maar helpt dit echt?

Wij leggen het je hier uit.

Advertentie

Bakje water op de verwarming: zinvol of niet?

Zodra het weer wat kouder wordt, zetten veel mensen een bakje met water op hun verwarming in de hoop dat het de droge lucht in huis zal verminderen. Maar als we wetenschappers van de Universiteit in Twente moeten geloven, dan is dit eigenlijk zinloos. Volgens hen moet je droge lucht niet bestrijden met luchtbevochtiging, omdat de oorzaak daar niet ligt. Droge lucht wordt namelijk veroorzaakt door een slechte ventilatie en niet door de lucht op zich. Zo’n bakje water heeft dus eigenlijk weinig nut en daarnaast is het de wetenschappers ook nog eens een broeihaard van bacteriën en schimmels.