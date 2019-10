Het is bankhangtijd: bij deze winkel koop je nu déze gezellige plaids

We weten niet hoe het met jullie zit, maar wij vinden het erg moeilijk om ’s ochtends uit bed te komen de laatste weken. Het is koud, nat en donker. Het liefst zouden we de hele dag in een dekentje op de bank liggen.

Goed, doordeweeks moet je waarschijnlijk aan het werk. Maar ’s avonds of in het weekend wordt bankhangen een puur genot met déze gezellige plaid. Annuleer je plannen maar, want bankhangen it is.

Snuggle plaids Hema

Hema verkoopt namelijk snuggle plaids in de vorm van dieren én ze zijn ook nog eens in de aanbieding deze week. Voor een tientje kun je een extra dimensie geven aan je bankhangsessies.

Je kunt kiezen of je jezelf wil transformeren in een kat, een dalmatiër of labradoodle. Ze zijn in ieder geval alle drie om te knuffelen. Je kunt je armen door de deken steken, zodat je deze goed om je heen kunt wikkelen.

Bron: Hema. Beeld: Hema, iStock