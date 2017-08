Hema komt met nieuw product waar je héél blij van gaat worden

Hema zou Hema niet zijn als ze niet regelmatig een origineel product op de markt zouden brengen. Dat hebben ze deze week ook weer gedaan. En het heeft natuurlijk iets met tompouces te maken.

Het zijn van die producten waarvan je van tevoren niet weet dat je ze nodig had, maar wanneer je er eenmaal kennis mee hebt gemaakt je niet meer zonder kunt. Hoe ze het toch steeds weer verzinnen… Het allernieuwste Hema-product heeft weer voor veel reacties gezorgd. Want als je iets op de markt brengt dat te maken heeft met de beroemde tompouces, dan weet je dat het gaat scoren.

Popcorn

En als het dan popcorn is met tompoucesmaak (ja, echt!) dan is het zeker dat je er een hoop nieuwe fans bij hebt. Benieuwd? De popcorn is te koop in een gezellige verpakking voor €2,75.



Bron: Hema.nl. Beeld: ANP.