Niet getreurd: na regen komt op Hemelvaartsdag zonneschijn

Als je vanmorgen bent wakker geworden met een leuke buitenactiviteit op de planning, kan het zijn dat deze letterlijk en figuurlijk in het water is gevallen. Hemelvaartsdag is regenachtig begonnen. Maar er is goed nieuws, want de zon is onderweg.

De weersvoorspellingen deden ons maandag even geloven dat de tropische temperaturen ook op Hemelvaartsdag door zouden zetten. Met wat geduld kan het genieten straks inderdaad beginnen.

Advertentie

Regenachtige Hemelvaartsdag

Vooral de oostelijke kant van Nederland heeft donderdag te maken met fikse bewolking en regen. De matige wind maakt dat het nog een stukje frisser aanvoelt dan het feitelijk is. Aan zee kan de zuidwestenwind zelfs krachtig zijn, meldt Weeronline.

Droge periodes

In het oosten blijft het tot het middaguur bewolkt en is de kans op motregen nog sterk aanwezig. Maar geleidelijk wordt het in het westen en later ook in het midden van het land droog. De zon kan in de loop van de ochtend al even om de hoek komen kijken.

Zonneschijn

Na regen komt zonneschijn, dat blijkt maar weer. Want in de middag breekt het wolkendek ineens open. Vooral in het zuiden van het land kan daar lekker van genoten worden. In het noorden blijft het wolkendek dichter, waardoor de zon minder te zien zal zijn. In het noordwesten wordt het maximaal 16 graden, maar in het zuidoosten kan de temperatuur oplopen tot 20 graden.

Zomerse dag

Gelukkig blijft het weerbericht over het weekend positief. Er worden zelfs temperaturen van 25 tot 28 graden verwacht. Als er in De Bilt zaterdag of zondag daadwerkelijk 25 graden of warmer gemeten wordt, is het daarmee de eerste officiële zomerse dag van 2019.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Ad, Weeronline. Beeld: iStock