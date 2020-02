Zó vaak moet je je herbruikbare boodschappentas wassen

Alleen kleine beetjes helpen voor een beter milieu, dus in plaats van plastic tasjes kopen in de winkel nemen netjes onze herbruikbare boodschappentas mee. Maar gooi je die tas ook weleens in de was?

Je gooit de tas in je fietsmand, vervolgens in het boodschappenmandje, je doet er je boodschappen in en fietst ermee door de regen. Tja, dan is dat tasje na verloop van tijd niet zo heel fris meer. Toch vergeten we het tasje massaal te wassen, blijkt uit onderzoek van twee Amerikaanse universiteiten. Uit dat onderzoek blijkt dat er daardoor heel wat bacteriën achterblijven in de tasjes, zelfs salmonella en poepbacterie e.coli werden in de tasjes gevonden.

Wekelijks wassen

Om de tasjes fris te houden, raden de onderzoekers aan om je boodschappentas wekelijks te wassen. Je kunt ze gewoon met de rest van de was meewassen, op 30 graden. Zo is het ook niet meer werk en verspreiden die bacteriën zich ook niet meer zo snel.

Bron: Buzzfeed.com. Beeld: iStock