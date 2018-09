De herfst is nu echt begonnen en dít vindt Twitterend Nederland daarvan

Het lijkt erop dat de zomer nu echt voorbij is. En waar de één nu ontzettend baalt, haalt de ander met liefde een herfstig dekentje tevoorschijn om onder weg te kruipen. Aldus twitterend Nederland.

De echte herfstfan blijkt om zo’n vier redenen dol te zijn op dit seizoen. Een; de geurkaarsen komen weer tevoorschijn. Twee: de pepernoten en al het andere snoepgoed kan langzaam ons huis weer binnengehaald worden. Drie: de dekentjes. Maar ook, vier; de práchtige natuur en kleuren in de herfst. Want kijk die foto’s nou toch eens…

Hahaha ik kocht een zak pepernoten. De eerste van het jaar. Was op binnen een half uur. Leeg zakje ligt nog in de auto. 😋

Maar: herfst betekent óók de verwarming die weer aangedraaid moet worden (heb jij de stap al gezet?!), warme truien aan en ijskoude nachten.

Vanochtend mat de thermometer 3,2°C in #Halle. Op het platteland was het nog kouder. In #Pepingen was de temperatuur slechts 0,2°C.@frankdeboosere #herfst #pajottenland #koud

— Weerstation Pajottenland (@studiodewolf) 25 september 2018