Verkoudheid voorkomen? Doe dít met je gordijnen...

De Indian summer is officieel voorbij. Wat is het nu koud, hè? Je eerste reactie is misschien om de ramen en gordijnen thuis dicht te doen om de tocht goed tegen te houden.

Maar je kunt de boel het best zo open mogelijk laten, júist in de herfst, blijkt uit Amerikaans onderzoek.

Huisstof

Zeker in de herfst- en wintermaanden zijn we liever binnen dan buiten. In huisstof zitten bacteriën, waaronder ziekteverwekkers. Onderzoekers van de universiteit van Oregon onderzochten wat voor invloed dag- en zonlicht hebben op de vermenigvuldiging van die bacteriën.

Bacteriën vermenigvuldigen

En dat is aardig wat. In ruimtes waar het donker is, dus waar de ramen en gordijnen dichtzitten, kan twaalf procent van de bacteriën zich in het stof vermenigvuldigen en ons ziek maken. Terwijl in kamers waar daglicht binnenkomt of de zon op staat slechts zo’n zes procent van de bacteriën zich kan vermenigvuldigen.

Zorg er dus voor om je ramen zo schoon en open mogelijk te houden. Knusse gordijnen staan leuk, maar gezond het najaar doorkomen is nog leuker.

Bron: HLN, The Telegraph. Beeld: iStock