Het wordt een prachtige herfst: gekleurde blaadjes met zon

De astronomische herfst begint vrijdag – maar het lijkt meer op de start van de lente.

Het wordt namelijk erg zonnig, het is warm én misschien wel het opvallendst; het blijft droog.

Lekker buiten

In het zuiden van het land kan het vanaf vrijdag wel 20 graden worden. Ook staat er weinig wind. Perfect weer voor een wandeling in de natuur, dus. Niet alleen het weekend wordt het lekker, maar het mooie weer houdt ook daarna aan. De meteorologische herfst (vanaf 1 september) verliep tot nu toe zeer nat, dus een béétje verdiend is het wel. Want de komende tijd schommelen de maximumtemperaturen nog rond de 20 graden en dat is goed toeven. Paraplu’s en dikke sjaals hebben we voorlopig niet nodig, dus. Hiep hoi.

Dagen en nachten

Wist je trouwens dat vrijdag als de herfst ‘officieel’ begint, de zon precies loodrecht boven de evenaar staat. Nu zegt dit je misschien niet zoveel, maar het houdt in dat de dag precíes net zo lang is als de nacht. Daarna worden de dagen dus korter en is het vroeger donker, waardoor onze nachten langer zijn.

Bron: AD. Beeld: iStock