Het lijkt wel herfst: komende dagen valt er héél veel regen

Winter? Uh… herfst zal je bedoelen. Niks geen sneeuw, de komende dagen gaat het alleen maar regenen en daar kan ook nog eens veel wind bij ontstaan.

Blijf de komende maar zoveel mogelijk binnen, want het weer wordt er niet beter op. Vanmiddag blijft het bewolkt met af en toe wat regen. Later in de middag gaat het vanuit het westen steeds harder regenen. Dit kan tijdens de avondspits voor veel vertragingen op de weg gaan zorgen. In het noordwesten kan er zelfs mist ontstaan.

Harde wind

Vanavond en vannacht blijft het regenen. Ruimte voor de zon is er nauwelijks. Het enige voordeel is dat door de aanvoer van zachte lucht het nauwelijks afkoelt en het de hele nacht rond de 7 graden Celsius blijft. Wel gaat het wat harder waaien. De zuiden- tot zuidwestenwind waait matig, maar langs de kust is de wind een stuk krachtiger.

Binnen blijven

Ook morgen zal het voornamelijk gaan regenen. In de loop van de middag zou de zon misschien even tevoorschijn kunnen komen. Koud wordt het in ieder geval niet. Met een temperatuur van 10 graden Celsius is het erg zacht voor de tijd van het jaar. Maar door de stevige wind die gedurende de hele dag aanwezig zal zijn, is het nog steeds niet echt weer om naar buiten te gaan.

Steeds kouder

De daaropvolgende dagen blijft het hetzelfde: regenachtig met een stevig wind. “Het lijkt de komende dagen eerder herfst in Nederland”, vertelt hij aan RTL Nieuws. “Vandaag wordt de eerste echte dag natte dag van een reeks van vijf dagen.” Na het weekend wordt het wel weer wat kouder, aangezien de wind dan uit het oosten komt. De temperaturen zullen dan rond de 5 à 6 graden Celsius liggen overdag. Vanaf woensdag kan de temperatuur tijdens heldere nachten zelfs weer onder de nul graden komen.

Met dat regenachtige weer kun je vast een goede én mooie regenjas gebruiken. Wij hebben de leukste voor je op een rijtje gezet:

Bron: Buienradar, Weeronline. Beeld: iStock