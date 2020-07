Hé bah, het lijkt wel herfst: komende week veel regen

De zomervakantie is voor veel mensen begonnen, maar als je naar het weer kijkt lijkt het wel herfst. En helaas, ook komende week zal er nog veel regen vallen.

Wel is er een klein beetje goed nieuws: van dat druilerige, miezerige weer zijn we vanaf!

Code geel

Er zullen vandaag nog wel wat buien vallen, maar in de loop van de middag komt vanuit het noordwesten de zon vaker tevoorschijn. Het wordt een graad of 20, maar het waait wel hard. Pas goed op in de kustgebieden, want daar heeft het KNMI zelfs code geel afgegeven.

Buien en onweer

Vanavond en vannacht kan er hier en daar nog wel wat regen vallen en koelt het af naar 13 graden. De wind neemt gelukkig af. Morgen is een iets betere dag en zal de zon zich met regelmaat laten zien. Verspreid over de dag kunnen wel nog wat buien vallen en in het noorden en noordoosten gaat dit soms gepaard met wat onweer. Het wordt niet veel warmer dan slechts 18 graden Celsius. Dit is vrij koel voor juli.

Herfstachtig

Dinsdag is de kans op een bui een stuk kleiner. Dit is dan ook de beste dag van de week. Woensdag daarentegen is de slechtste dag en zal er er veel regen vallen. Ook dan wordt het niet warmer dan 18 graden, wat redelijk fris is. Kortom: slechts nieuws voor de mensen die vakantie in eigen land vieren, want het zal een herfstachtige week worden, met veel regen en wind.

Bron: Buienradar. Beeld: iStock