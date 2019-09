Dít kan in de herfst levensgevaarlijk zijn voor je hond

Je hond uitlaten in de herfst is een feestje. Zeker in het bos, met al die gekleurde bladeren op de grond. Maar als baasje moet je juist nu extra oppassen.

Voor je het weet raakt je hond ernstig vergiftigd, waarschuwt de Dierenbescherming.

Eikels

Jonge eikels en eikenblad kunnen levensgevaarlijk voor dieren zoals honden, schapen, geiten en paarden, legt de Dierenbescherming op Facebook. In eikels zit namelijk veel tannine, een stof waar de viervoeters niet tegen kunnen. Als een hond hier te veel van binnenkrijgt, kan ‘ie ernstig vergiftigd raken.

Dierenarts

Het betreft dus vooral de jonge, groene eikels waar honden zo ziek van kunnen worden. Heeft ‘ie op eikels gekauwd en merk je dat hij hier last van heeft? Bel dan direct de dierenarts. Nou kan een enkel eikeltje niet zoveel kwaad en oudere eikels, die bruin gekleurd zijn, zijn minder gevaarlijk dan de jonge. Maar je kunt het best het zekere voor het onzekere nemen.

Voorkomen is beter dan genezen

In de gaten houden waar je hond allemaal op kauwt buiten is lastig, maar doe er zeker in de herfst extra je best voor. Zie je eikels liggen op straat of in het bos, loop er dan met een boog omheen. Liggen ze in je tuin? Probeer ze dan zoveel mogelijk op te rapen, zodat je hond er niet bij kan. Zo kan je hond zorgeloos de herfst induiken.

Bron: De Dierenbescherming. Beeld: iStock