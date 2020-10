Waarom je dennenappels eerst wilt drogen voor je ze in huis haalt

Heb je tijdens een boswandeling dennenappels geraapt? Dan heb je een mooi accessoire om de herfst mee in huis te halen. Maar voor je dat doet is het wel heel belangrijk dat je ze eerst droogt, want anders kunnen er zomaar ongenode gasten mee naar binnen komen.

Gelukkig is dat heel gemakkelijk te voorkomen.

Allemaal beestjes

Terwijl je die mooie dennenappels waarschijnlijk direct op een leuk plekje neer wilt leggen voor een fijne sfeer, kun je beter even wachten voor je ze de huiskamer binnenlaat. Het is namelijk van groot belang dat je ze eerst goed laat drogen. Doe je dat niet? Dan haal je niet alleen herfstsferen maar ook allerlei kleine beestjes mee naar binnen. En die kunnen je meubilair zomaar aantasten. Ook het van nature aanwezige sap in de herfstdecoratie kan voor beschadiging zorgen.