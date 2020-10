Nieuwe lockdown hobby: maak je eigen herfstkrans

Geen kerstkrans, maar een herfstkrans. Het maken van een herfstkrans is superhip en ook nog eens leuk projectje dat helemaal coronaproof is.

Het internet staat vol met vrolijke, kleurrijke herfstkransen die aan de voordeur hangen. De trend is een tikkeltje Amerikaans, maar dat maakt ’m niet minder leuk.

Accessoires

Wil je een eigen herfstkrans maken? Zorg dan dat je de nodige items in huis hebt. Denk bijvoorbeeld aan herfstachtige accessoires zoals: kastanjes, lijsterbessen, dennenappels, eikels, (neppe) bladeren, droogbloemen en kleine pompoenen.

Herfstkrans

Voor de basis van je krans kun je kiezen voor een steekschuimkrans waar je de accessoires in kunt prikken of een stokkrans die je zelf versiert. Verder komt goede lijm (een lijmpistool is handig) ook van pas. We leggen hier uit hoe je zo’n krans in elkaar knutselt.

Inspiratie

Wat inspiratie nodig voordat je aan de slag gaat? De mooiste herfstkransen op een rijtje:

Bron: Instagram. Beeld: iStock, Instagram