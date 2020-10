Herfstvakantie doet zijn naam eer aan: dit weekend zelfs buien met hagel

De herfst laat zich zien in de vorm van kou, wind en mogelijk ook buien met hagel of een klap onweer. Gelukkig schijnt tussendoor ook nog even de zon.

De temperatuur gaat dit weekend weer omlaag en zaterdag wordt het slechts 12-13 graden. Daarmee is het vrij koud voor oktober, meldt Weeronline.

We wisten dat ons stormachtig weer stond te wachten in oktober, maar daarbij wordt het ook nog eens kouder dan normaal. Zaterdag zal het kwik van de thermometer niet hoger komen dan zo’n 13 graden. ’s Ochtends is het 6 graden in het oosten tot 8 graden in het westen. Een matige en aan de kust vrij krachtige wind maakt de gevoelstemperatuur nog lager tot tussen 4 en 7 graden. Brrr.

Hollandse stapelwolken