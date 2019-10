Bijna herfstvakantie? Dit is de weersvoorspelling voor volgende week

De afgelopen weken was het al typisch herfstweer in Nederland. De paraplu konden we maar zelden thuis laten. Daar komt de komende week gelukkig verandering in en dat is goed nieuws voor de mensen die vanaf volgende week herfstvakantie hebben.

Het weerbeeld voor de herfstvakantie van de regio’s noord en midden ziet er goed uit. De kans op regen is klein en de zon laat zich ook regelmatig zien. Met een middagtemperatuur van 13 tot 14 graden is het perfect weer om lekker het bos in te gaan. Want juist nu zijn de kleuren in het bos prachtig.

Nevel en mist

Vanaf maandag wordt het door een hogedrukgebied dus wat droger en rustiger weer, maar de kans op nevel en mist neemt in de vroege ochtend wel toe. Dat komt doordat de nachten weer langer worden. Gelukkig breekt de zon in de loop van de dag weer door en is het prima herfstweer.

Een paar daagjes weg volgende week? Het is prachtig weer om te fietsen in de bossen rondom Borger:

Bron: Weeronline.nl. Beeld: iStock