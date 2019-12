Echt herfstweer op komst: veel regen en wind door storm Atiyah

Zondag en maandag gaat het veel regenen een waait er een stevige wind in Nederland. Kortom: pak de regenlaarzen er maar bij want het is echt herfstweer.

Door de storm Atiyah, die aan het eind van het weekend ten noorden van Schotland naar Noorwegen trekt, hebben wij hier last van veel regen en een stevige wind. Atiyah is de eerste storm van dit winterseizoen in noordwest Europa.

Bladeren

De meteorologische winter mag dan wel begonnen zijn, voorlopig is het meer herfst. Het gaat zondag en maandag veel regenen. Ook krijgen de bladeren die nog aan de bomen zitten erg zwaar door de wind. Op zondag zal het in de ochtend flink wat regenen, maar in de middag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af. Ook wordt de wind iets minder sterk. Het wordt gemiddeld 11 graden Celsius.

Onstuimig

Maandag vallen talrijke buien en is het vooral aan zee wederom onstuimig weer. Er is zelfs kans op hagel en in de kustgebieden kan het gaan onweren. Boven land wordt de wind vrij krachtig en in de kustgebieden hard tot stormachtig, windkracht 7-8. In de kustgebieden is ook weer kans op zware windstoten tot 90 km/uur. De temperatuur stijgt naar maximaal 9 graden.

Zacht

De rest van de week blijft het wisselvallig met elke dag een grote kans op regen. Ook blijft het stevig waaien uit richtingen tussen zuid en west. De temperatuur ligt rond de 6 à 8 graden Celsius. Daarmee blijft het te zacht voor de tijd van het jaar.

Bron: Weerplaza, Weeronline. Beeld: iStock