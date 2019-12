Brrr: herfstweer (inclusief windstoten) houdt voorlopig aan

In december hoop je misschien stiekem op koude temperaturen of zelfs een flink pak sneeuw. Helaas moeten we die droom voor nu even laten varen: het blijft voorlopig flink typisch herfstweer met veel regen en wind.

Dat laat Nicolien Kroon van Buienradar aan RTL Nieuws weten.

Uitwaaien

“Dinsdag krijgen we de zon misschien even te zien, maar diezelfde avond moeten we in delen van het land oppassen, want het gaat flink waaien. Vooral langs de kust kan het zomaar windkracht 7 worden. En aan de noordwestkust kan dat dinsdagavond zelfs oplopen tot windkracht 8 of – jawel – windkracht 9”, vertelt Nicolien.

Onstuimige dagen

En helaas blijven de ‘storingen’ komen. “Het is meer herfst dan winter. We hebben een onstuimige week voor de boeg, want ook donderdag gaat het weer stevig waaien. Het wordt dan wel niet kouder dan ongeveer 7 graden, we gaan het deze week niet droog houden”, laat ze weten.

Bron: RTL Nieuws. Beeld: iStock