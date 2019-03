In kringloopwinkels hangt altijd die herkenbare, wat muffe geur die je niet helemaal thuis kunt brengen. Waar komt deze geur nou eigenlijk vandaan?

Geef toe: een kringloopwinkel is geen echte kringloopwinkel zonder die herkenbare geur. Met al die oude spullen is het natuurlijk niet gek dat het in zo’n winkel niet naar bloemetjes ruikt. Maar hoe kan het dat in elke winkel met tweedehands spullen de geur zo ongeveer hetzelfde is?

Natuurlijke geur

Vice legde deze vraag neer bij een geurexpert en hij wist haarfijn uit te leggen waar die herkenbare geur vandaag komt. “Ik denk dat de karakteristieke geur te wijten is aan de natuurlijke geur van het menselijk lichaam. Het is eerder een zweterig aroma.” Bepaald niet de uitleg die je wilt horen. Alle spullen ruiken dus eigenlijk gewoon naar zweet? “Ja, het ruikt naar de lichaamsgeur van de mensen die het droegen, en de grootste veroorzaker daarvan is waterverlies”, voegt de expert toe.

Reinigen

Doordat de kleding of spullen in een tweedehandswinkel vaak langere tijd niet gereinigd zijn, zit de geur hier al lang in en gaat het om een hardnekkige geur die niet snel verdwijnt. En dan gaat met veel spullen in zo’n winkel al snel een beetje muffig ruiken.

Bron: Vice.com. Beeld: iStock