Hup, het terras op: het blijft nog even mooi weer

Het is al een paar weken officieel herfst, maar laat die warme truien nog maar even in de kast. Je mag je zonnebril en jurkje er weer bijpakken, want het wordt nog even mooi weer deze week!

Ongelofelijk: vorig jaar zaten we er rond deze tijd heel anders bij. Vanmiddag kan de temperatuur oplopen tot maar liefst 25 graden en wordt het echt een warme oktoberdag. Er waait een zwak windje.

Vrije dagen

Nog meer fijn nieuws: ook morgen blijft de temperatuur hoog voor deze tijd van het jaar. Het blijft lekker warm en droog. Vanaf woensdag wordt het minder warm, maar laat het zonnetje zich nog geregeld zien. Ons advies: heb je nog wat vrije dagen over? Snel opnemen en hup, het terras op!

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Weerplaza. Beeld: ANP