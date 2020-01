Het regent in Australië: dit betekent het voor de bosbranden

Een welverdiende adempauze voor Australië. Sinds donderdag (lokale tijd) regent het daar hevig in het zuidoosten. Goed nieuws voor de buitenproportionele bosbranden die er al maandenlang woeden. Maar wat is het effect van deze regenbuien op het land?

De brandweer van New South Wales laat vrijdag weten vooral heel blij te zijn met de regenval. De organisatie vindt het geweldig nieuws dat de regen vooral is gevallen in de gebieden die het hevigst zijn getroffen door de bosbranden en hopen dan ook dat het nog dagen zo doorgaat.

200 milliliter

Naar verwachting zal in de bergen ten westen van Sydney tot en met zondag maar liefst 200 milliliter aan neerslag vallen. Ook de stad zelf verwacht meer dan 100 milliliter regen de komende dagen. Volgens de brandweer is de regenval echter niet genoeg om de branden te blussen. Wel geeft het de mogelijkheid om een deel van de branden meer onder controle te krijgen.

Keerzijde

Toch is er een keerzijde aan alle regenval. In ons eigen land valt er per maand gemiddeld ‘slechts’ 70 milliliter neerslag. Australië staat de komende dagen dus een uitzonderlijke stortvloed aan water te wachten. Hoe fijn het ook is voor de natuur, die naar water snakt, voor de inwoners is het minder prettig. De Australische autoriteiten waarschuwen dan ook voor de regenbuien. Er is kans op aardbevingen, watervervuiling en aardverschuivingen door de hoeveelheid. Ook kunnen bliksemschichten die bij de buien komen kijken zorgen voor nieuw aangestoken branden.

Overstromingen

Daarbij wordt er gewaarschuwd voor overstromingen. De verbrande grond is zodanig uitgedroogd dat het maar moeilijk water op kan nemen. Als de neerslag de grond niet in kan, blijft het aan het oppervlakte, wat kan zorgen voor hevige stromen en ondergelopen straten.

Blije inwoners

Ondanks dat reageren de inwoners blij op de regen. Op Twitter is een stroom aan video’s te vinden waarin mensen dansen tussen de regendruppel die hopelijk een einde brengen aan de grootste problematiek rondom de branden.

Dancing in The Rain!

Australia is seeing rain around the country, bringing some help to Firefighters that have been battling the bushfires, even though there hasn’t been enough rain yet to put out all the fires.#RainDance#FireFighters#ThursdayThoughts pic.twitter.com/AmMU647t8V — ~Marietta (@MariettaDaviz) January 16, 2020

Unbelievable – after the smoke haze that has engulfed our city some parts of Melbourne have received a month’s worth of rain in half an hour this afternoon @9NewsMelb pic.twitter.com/0klFgaQgRG — Jo Hall (@Jo_Hall9) January 15, 2020

Voordelen van bosbranden

De bosbranden die jaarlijks in Australië woeden, zijn op zichzelf geen groot probleem. Sterker nog: de natuur heeft dit nodig. Branden kunnen erg nuttig zijn voor het voortbestaan van bossen en natuurgebieden. Wel is de temperatuur in Australië de afgelopen decennia aanzienlijk gestegen en de droogte van het land toegenomen. Hierdoor vat de natuur sneller vlam en verspreiden de vuurzeeën zich met gemak. Omdat de omvang van de bosbranden hierdoor is toegenomen, is de situatie de afgelopen maanden in korte tijd onhoudbaar geworden.

Levens gekost

Sinds begin november is er in Australië om die reden een gebied verbrand waar Nederland maar liefst 2 keer in zou passen. Deze situatie heeft zeker 28 mensen en 1 miljard dieren het leven gekost. Ook zijn volgens de laatste berichten 2500 huishoudens opgeslokt door de vuurzee, waardoor veel Australiërs zonder huis zitten.

2,4 miljoen

Maar de wereld kijkt mee. Vanuit alle landen is er hulp toegeschoten in de vorm van donaties. Zo haalde Nederland de afgelopen weken een bedrag van maar liefst 2,4 miljoen op voor Australië. Dit geld is door Nederlanders gedoneerd aan het Rode kruis en het Wereld natuur fonds.

Niet genoeg

Naar verwachting zullen de huidige regenbuien aanhouden tot zondag. Ook al is het een stap in de goede richting, voor het land zal het niet genoeg zijn. Om bosbranden van dit formaat te kunnen voorkomen, heeft het land neerslag nodig die veel langere tijd aanhoudt. Naar verwachting zal dit in maart gebeuren.

