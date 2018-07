Is het veilig om je hond met dit warme weer uit te laten?

Wij kunnen flink genieten van deze tropische temperaturen, maar voor je hond is het niet altijd even fijn. Honden hebben al last van de warmte zodra de temperaturen boven de 20 graden stijgen. Maar is het dan wel veilig om op zo’n snikhete dag met je hond te gaan wandelen?

Allereerst is het verstandig om je hond op de warmste momenten van de dag binnen te houden. Op de vroege ochtend en in de late avond is het vaak het koelst, waardoor dit de geschiktste momenten zijn om met je hond te gaan wandelen.

Beschermen tegen zon

Je kunt je hond ook op een ander moment uitlaten, maar zorg er wel voor dat je hond zoveel mogelijk in de schaduw kan lopen. Neem wat water voor hem mee, zodat die tussendoor zijn dorst kan lessen. Vooral honden met lichte haren verbranden snel, dus zorg ervoor dat je hond tussen 11 en 3 uur lekker binnen kan liggen. Als je toch naar buiten gaat is het verstandig om je hond en shirt aan te trekken of hem in te smeren met speciale zonnebrandcrème voor honden.

Check de grond

Honden kunnen hun warmte alleen kwijt door transpiratie via de tong (dus hijgen) en door hun voetzolen. Het is daarom belangrijk om je hond op een niet al te warme grond te laten lopen. Je kunt dit testen door je hand op de grond te leggen: als de grond te warm is voor je handen, dan is het ook te warm voor de voetzolen van je hond.

Niet te gek doen

Is je hond normaal gek op rennen? Doe het dan op warme dagen wat rustiger aan. Net als dat het voor mensen zwaarder is om op warme dagen te sporten, is dit voor honden ook het geval. Omdat honden alleen via hun tong en voetzolen zweten, koelen ze minder snel af. Probeer het daarom zo rustig mogelijk aan te doen.

Lekker zwemmen

Als je hond toch graag wil bewegen, is het een goed idee om hem een stukje te laten zwemmen. Neem wel wat kraanwater mee naar het strand. Honden kunnen flinke diarree krijgen van het zoute zeewater, dus laat je hond zo min mogelijk uit de zee drinken en geef hem gewoon schoon water.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Metro.co.uk. Beeld: iStock