Een Italiaanse pasta met chocoladesmaak. Het klinkt misschien gek en tóch is het een grote hit op TikTok. In combinatie met aardbeien en roomkaas uit de oven blijkt het een heerlijk dessert te zijn.

Het is een pittige klus om de chocolade tagliatelle te maken, maar eerlijk is eerlijk: het ziet er fantastisch uit. Aangezien we vanwege de lockdown toch genoeg tijd hebben, is hier het recept:

Helaas kun je (nog) geen chocolade tagliatelle in de supermarkt kopen. Om het zelf te maken heb je officieel een pastamachine nodig, maar gelukkig kan het ook zonder. Je hebt in ieder geval het volgende nodig:

1. Zeef de bloem en cacao samen tot een bergje op het werkblad. Maak in het midden een soort krater. Klop hier de eieren in los. Meng nu met een vork – of de vingertoppen – met draaiende bewegingen telkens wat bloem door de eieren. Belangrijk is dat je zorgt dat de randen van het chocolade-bloemmengsel niet breken, want dan loopt het ei weg. Uiteindelijk krijg je een deegbal.

2. Kneed het deeg soepel en zacht. Wikkel het in plasticfolie en laat het minstens 30 minuten rusten.

3. Rol daarna het pastadeeg uit (met de pastamachine gaat dit het makkelijkst) en snijd het deeg in lange linten van ongeveer 1 centimeter breed. Hang ze ergens aan, zodat ze niet aan elkaar plakken. Breng water aan de kook voor de pasta. Kook de chocoladepasta al dente in 2 tot 3 minuten.

Saus van aardbeien en chocolade

De pasta is gemaakt. Dan kun je nu aan de slag met de saus. Hiervoor heb je de volgende ingrediënten voor nodig. Let op: dit gaat een beetje op gevoel.

1 bakje aardbeien

100 gram roomkaas

Suiker (zoveel als je zelf wilt)

Olijfolie

Stukjes pure of melk chocolade (zoveel als je zelf wilt)

Zó maak je de saus

1. Snijd de aardbeien in vieren en leg ze in een ovenschaal. Strooi hier wat olijfolie en suiker overheen. Meng alles goed door elkaar en leg ze daarna weer netjes in de ovenschaal. Houd het midden vrij, zodat je in het midden een blok roomkaas kan leggen. Strooi hier opnieuw wat suiker overheen.

2. Stop de ovenschaal in de oven en bak de aardbeien 40 tot 45 minuten op 200 graden Celsius.

3. Roer alles goed door elkaar. Voeg daarna kleine stukjes chocolade toe. Je kan zelf kiezen of je voor pure of melk chocolade gaat. Roer opnieuw alles goed door elkaar. Voeg hier als laatste de chocolade tagliatelle en wat pastawater aan toe en roer weer alles door elkaar. Serveer in een schaaltje of op een bord en voeg een paar verse aardbeien toe als topping. Smakelijk!

Enthousiast

Kijk ook vooral even het filmpje hieronder. De populaire Amerikaanse YouTuber Kalen Allen ziet het filmpje van de chocolade pasta voor het eerst en wordt helemaal gek. “I need to make this”, roept hij. Hilarisch!

Bron: TikTok. Beeld: Getty Images.