We hebben weer een mooie winactie voor je, want deze keer mogen we maar liefst 15 keer het boek Het zoutpad van Raynor Winn weggeven.

Het boek vertelt het prachtige, waargebeurde verhaal van een echtpaar dat alles verliest en met de moed der wanhoop er dan maar voor kiest om het eeuwenoude South West Coastal Path te lopen. Een tocht van 1000 kilometer ver van de bewoonde wereld.

Advertentie

Met twee rugzakken en een kleine tent beginnen ze hun wandeltocht door het oeroude, verweerde landschap van rotsen, kliffen, zee en lucht. En dan gebeurt het. Met elke stap, door iedere ontmoeting, en ondanks alle moeilijkheden die ze onderweg tegenkomen, verandert hun tocht verder in een bijzondere ontdekkingsreis.

Het zoutpad is een inspirerend, openhartig en schitterend geschreven verhaal over het omgaan met verdriet, de helende kracht van de natuur en de herontdekking van de ware betekenis van het leven, als je alles bent kwijtgeraakt.

Win:

Kans maken op dit boek? Vul dan onderstaand winformulier in. Reageren kan tot vrijdag 29 november.