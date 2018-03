De lente is vandaag begonnen maar is ook snel weer weg

Vandaag is het een heerlijke lentedag in grote delen van ons land. Met een graad of elf, twaalf is het goed toeven buiten 0p een terras.

Zeker in de provincies Gelderland, Noord-Brabant, Limburg en in de strook Rotterdam-Den Haag is het erg aangenaam vandaag.

Jas weer aan

Andere gebieden in het land hadden juist te maken met dichte bewolking. Morgen wordt het ook nog een aangename dag met zo’n tien graden. Vanaf dinsdag is het weer klaar met de lentepret. Dan zakt het kwik weer naar 4 tot 9 graden. Zeker dinsdag en woensdag worden erg nat: het gaat veel plenzen.

’s Nachts is er ook kans op vorst en de aanloop naar het paasweekend is dan ook guur en fris. Of het nog ergens wit wordt, is nog niet te zeggen, maar het wordt niet uitgesloten. Met Pasen wordt het waarschijnlijk niet droog en zonnig. Hoe warm het wordt, is nog niet helemaal duidelijk. De kans dat de maximumtemperatuur niet boven de 10 graden uitkomt, wat veel te koud is voor eind maart en begin april, is 30 procent.

Bron: Weeronline. Beeld: iStock