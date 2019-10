Waarom je een hete pan niet zomaar onder een koude kraan mag zetten

We doen het allemaal: na het koken spoelen we onze hete pan direct eventjes af met koud water. Zo voorkom je immers dat restjes aankoeken, nietwaar? Het blijkt echter dat deze gewoonte helemaal niet goed voor je pannen is.

Dat heeft alles te maken met de zogenaamde thermische schok. En ja, dat kan desastreuse gevolgen hebben voor je pannen.

Temperatuurverschil

Expert laten weten dat het helemaal niet goed voor je kookgerei is om het direct na gebruik onder een koude kraan te zetten. Door de hete pan gelijk af te spoelen met koud water, kan dit er namelijk voor zorgen dat je pannenset snel achteruit gaat. De reden? De overgang van temperatuur is te groot, waardoor de pan kan kromtrekken.

Kromtrekken

“Door de temperatuur van een pan snel te verlagen, kan de pan kromtrekken en kunnen er barsten ontstaan”, aldus een vertegenwoordiger van een Amerikaanse pannenfabrikant aan Huffington Post. “Wanneer de pan eenmaal is kromgetrokken zal de bodem nooit meer gelijkmatig worden verwarmd, waardoor gerechten niet goed garen”, verklaart hij.

Warm water

Om je pannen toch even af te spoelen voor het afwassen, kun je het beste in de weer gaan met warm of lauw water na het koken. Zo voorkom je lastige aangekoekte etensrestjes in je pan. Maar tegelijkertijd behoud je de levensduur van je pannenset, aangezien ze niet langer krom zullen trekken door het te koude water.

Bron: Margriet. Beeld: iStock