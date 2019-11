Voor wie niet kan wachten: híer kun je nu al wintersporten

Je hebt mensen die dol zijn op vakanties in de kou en de sneeuw, en je hebt mensen die al bibberen bij het idee.

Voor de mensen die voor wintersport leven: er is al een boel sneeuw gevallen in Europa.

Lange latten aan en gaan

Afgelopen weekend viel er namelijk op bepaalde plekken in de Alpen al zo’n halve meter sneeuw. Zo is het zuiden van Zwitserland een aanrader als je dit jaar nog wilt skiën. In het westen van Wallis en het Berninagebied viel boven 2800 meter maar liefst 60-80 centimeter sneeuw.

Maar ook in Frankrijk kun je je skischoenen al aantrekken. In hoge delen in de Alpen is daar ook al een boel sneeuw gevallen. De komende dagen blijft het daar zo koud dat het ook blijft liggen. Toch is er in dit land nog maar 1 gebied al open: Espace Killy.

En mocht je nou echt op vakantie willen, in Oostenrijk kun je al aan de wintersport beginnen. Daar ligt zelfs een wit pak in de lagere wintersportgebieden. Boven 1400 meter valt regionaal 20-50 cm sneeuw. In bijvoorbeeld het plaatsje Sölden ligt op de top nu al ongeveer 90 cm sneeuw en in dit gebied is 23% van de pistes geopend. De meeste sneeuw ligt op de Kaunertaler gletsjer.

Bron: Weeronline. Beeld: iStock