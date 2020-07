Híer moet je op letten bij het kopen van een nieuwe kamerplant

Als je een nieuwe kamerplant koopt, gaat-ie dan weleens al binnen een week of twee al dood? Dan ligt dat waarschijnlijk niet aan jou, maar aan de gezondheid van de plant toen je hem kocht.

Planten best prijzig zijn en dan is het wel fijn om er zeker van te zijn dat je een gezonde plant koopt. Wanneer een plant na één tot twee weken in huis al sterft of triest oogt, was-ie waarschijnlijk al ongezond of ongelukkig toen je hem kocht. Daarom is het belangrijk om bij het kopen van een groene vriend op de volgende dingen te letten:

1. Levendige kleuren

Let bij het kijken naar een nieuwe kamerplant goed op de kleur. Zijn de stengels echt groen of vertonen de bladeren wat verkleuring? Wanneer een plant een beetje is verkleurd en gele/bruine bladeren heeft, hoeft niet altijd het einde van een plant te betekenen. Maar het geeft vaak wel een indicatie van een ongelukkige plant. Hij heeft mogelijk te veel zon gekregen.