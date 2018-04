Híer vind je de beste friet van België (en het is het omrijden waard!)

Dat ze in België wel weten hoe ze friet moeten bakken, dát wisten we al. Maar bij welke tent haal je nu de lekkerste friet? Als we een vakjury (en 61.212 mensen) moeten geloven, bij frietzaak ’t Brochetje.

’t Brochetje is namelijk uitgeroepen tot ‘de Beste Frituur van Vlaanderen’

Twintigste verjaardag

Eigenaren Kurt Caen (51) en Sandra Velle (47) zijn dolblij met de titel. ‘We hadden geen mooiere beloning voor onze twintigste verjaardag kunnen krijgen. Als het aan ons ligt doen we er nog eens twintig bij,’ verklaart Kurt tegenover het Nieuwsblad.

Klaar met kantoorbanen

Opvallend genoeg is de frietzaak bij toeval ontstaan. Kurt en Sandra waren twintig jaar geleden hun kantoorbaan zó zat, dat ze besloten voor een radicale ommezwaai. Het stel wilde iets anders gaan doen, en wat het zou worden maakte niks uit. ‘Zolang we maar tussen de mensen zouden zijn. Een groentewinkel, dagbladhandel, broodjeszaak, we vonden het allemaal best,’ aldus Kurt.

‘Geen seconde spijt gehad’

Het stel speurde in de regionale krantjes naar een zaak die ze konden overnemen. ‘Plotseling zagen we deze frietzaak staan. Waarom niet, schoot er door ons hoofd. Friet bakken is tussen de mensen komen, ideaal.’ Kurt en Sandra volgden een frietcursus en begonnen daarna hun zaak. ‘Vandaag zijn we twintig jaar later en we hebben nog geen seconde spijt gehad van die beslissing. We werken dubbel zo hard als vroeger, maar ook met dubbel zoveel plezier.’

De Fromelet

Het harde werk is nu beloond met een prachtige prijs, die ze naar eigen zeggen hebben te danken aan hun lekkere friet én de Fromelet: drie spiegeleitjes op een pakje frietjes. ‘Sandra kwam op dat idee’, zegt Kurt. ‘Ze doopt graag haar frietjes in het geel van een spiegelei. Zo is dit ontstaan. Voor veel mensen is het ook nostalgie omdat ze het vroeger thuis aten. Het is zeer populair. Net zoals onze zelfgemaakte burgers.’

Bron: Nieuwsblad. Beeld: iStock