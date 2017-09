Hier is dat kleine gaatje in een lollystokje nou echt voor

Het zijn van die dingen waar je niet echt over nadenkt, tot iemand het zich hardop afvraagt. Bijvoorbeeld: waarom zit er eigenlijk een gaatje in het lollystokje?

In de plastic stokjes van lolly’s zit aan de bovenkant altijd een klein gaatje. Dat lijkt geen functie te hebben, maar niets is minder waar. Dat gaatje zit er namelijk om te voorkomen dat de lolly tijdens de productie van het stokje kan vallen. Het bolletje blijft door het gaatje netjes op z’n plek.

Ademen

Maar dat is niet de enige functie van het gaatje. Wanneer je een lolly in zou slikken, zou het gaatje ervoor zorgen dat je toch nog een klein beetje kunt ademen. Best belangrijk dus, zo’n gaatje in het stokje.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Grazia.nl. Beeld: iStock.