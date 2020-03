Hilarisch: deze grappen over wc-papier hamsteren vliegen het internet over

Vanaf het moment dat premier Rutte donderdag nieuwe maatregelen bekendmaakte tegen verspreiding van het coronavirus, zijn mensen flink aan het hamsteren geslagen. Met name wc-papier blijkt een erg populair product te zijn, tot ergernis van velen. Want waarom zou je in hemelsnaam een maandvoorraad aan wc-papier inslaan?

Op Twitter en Instagram komen de nodige grapjes voorbij:

Advertentie

Deze man is bijvoorbeeld de dupe van alle hamsterwoede:

Als het wc-papier op is, moet je toch met creatieve oplossingen komen:

Als de nood hoog is…

Wil iemand wat eten ruilen voor een paar velletjes toiletpapier? #toiletpapier #hamsteren — Mark ⛳️ (@spaceteer) March 14, 2020

Mocht je toiletpapier al op zijn:

Een belangrijke boodschap voor alle hamsteraars:

Dus dat…

In Spanje hebben ze het duidelijk beter geregeld:

Alle beetjes helpen…

Gezinsleden bijelkaar geroepen voor crisisberaad. Zo gaan we niet om met schaars #toiletpapier. Ze zijn de velletjes nu aan het los stomen… #hamsteren pic.twitter.com/zSAPfQyCpY — Peter ter Horst ⬆️ (@PeterterHorst) March 14, 2020

Fred van Leer ziet er de humor gelukkig nog wel van in:

Dit bericht bekijken op Instagram Goedemorgen ……. 🌈 je moet toch zelf de slingers ophangen Een bericht gedeeld door Fred van Leer (@fredvanleer) op 14 Mrt 2020 om 12:53 (PDT)

Dit bericht bekijken op Instagram Dit is geen gek idee hoor ….. #raaaaatttsssss 🥴 Een bericht gedeeld door Fred van Leer (@fredvanleer) op 14 Mrt 2020 om 5:45 (PDT)

Is de desinfecterende gel bij jouw supermarkt uitverkocht? In deze video laten we je zien hoe je zelf zo’n gel kunt maken:

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Twitter, Instagram. Beeld: iStock