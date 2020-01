Hilarisch: dit apparaatje vertelt je hoe je hond zich voelt

Is hij nou bang voor die grote hond of valt ’t wel mee? Is hij nu gestresst of gewoon speels? Is jouw hond af en toe ook een groot raadsel voor jou? Dan is dit nieuwe product iets voor je.

Het Japanse bedrijf Inupathy brengt een speciaal hondenvestje op de markt die aangeeft hoe je hond zich voelt.

Lampjes

Dit vestje trek je bij je hond aan en zo kan het apparaatje de hartslag van je hond meten. Op het vestje zitten LED-lampjes en deze laten je door middel van verschillende kleuren weten hoe je hond zich voelt.

Kleuren

Zo staat groen bijvoorbeeld voor ‘relaxed’, paars staat voor ‘stress’ en rood voor ‘opgewonden’. Als het vestje witte lampjes laat branden, dan is je hond erg geïnteresseerd in iets. Als er regenboogkleuren op het vestje komen, dan is je hond gelukkig.

App

Er is ook een app ontwikkeld voor bij het vestje. Hierop kun je de emoties van je hond bijhouden. Je krijgt in een handig overzichtje te zien hoe vaak je hond bepaalde emoties heeft. Experts geven je in de app dan ook adviezen over hoe je hiermee om kunt gaan.

Commercial

Het bedrijf maakte natuurlijk ook een commercial voor het product. En dat is er eentje waarbij het bedrijf duidelijk wil inspelen op de emoties van hondenbaasjes. Want als je je als baasje normaal gesproken regelmatig zorgen maakt over je hond en je afvraagt of hij of zij niet angstig is, word je volgens de commercial door het vest gerustgesteld. Het aanschaffen van deze gadget zou dus vooral voor jou als hondeneigenaar een heleboel stress en zorgen schelen.

Kan jij ook wel zo’n apparaatje gebruiken omdat je soms helemaal niks begrijpt van je hond? Niet gek, honden zijn ook best rare beesten, zoals je kunt zien in deze hilarische video:



Bron: Welingelichtekringen. Beeld: iStock