Hilarisch: deze kant-en-klare kerstboom is totaal niet wat je ervan verwacht

Een kant-en-klare kerstboom in een doos, met lampjes, kerstballen en piek. Klinkt handig toch? Dat dacht de 27-jarige Chloe ook toen ze ‘m kocht. Maar toen ze de boom eenmaal in huis had neergezet, viel ze om van het lachen.

Het plaatje op de doos van de kant-en-klare kerstboom zag er veelbelovend uit. Meenemen dus, dachten Chloë en haar man, die aan het kerstshoppen waren voor een nieuwe kunstkerstboom. Thuis zette Chloë en haar gezin de boom op. Maar het resultaat was niet bepaald wat ze verwacht hadden… In plaats van een volle versierde kerstboom kwam er een schraal, kaal boompje uit de doos.

Boven: de foto op de doos van de kunstboom.

Flinke kater

Via Facebook stuurde Chloë een foto van de boom naar de winkel waar ze ‘m kocht: “Ik weet niet welke elf van de Kerstman deze boom gemaakt en ingepakt heeft, maar het lijkt erop dat hij vergeten is de boom wat steroïden te geven! Zoals je kunt zien kreeg ik een Kerstboom die eruit ziet alsof hij een nachtje stevig is gaan stappen, en met een flinke kater van de Jagermeister is wakker geworden…”

Boven: de kunstboom in werkelijkheid.

Lachen

Ze stelde de winkel voor dat ze de foto op de verpakking aanpassen. “Zo bespaar je andere mensen misschien wat teleurstelling.” Zelf kon ze er gelukkig hard om lachen. “Ik ben ruim 39 weken zwanger en plaste daardoor bijna in mijn broek van het lachen. Ik hoop dat dit mijn bevalling alvast op gang brengt, anders wordt ik vandaag voor de tweede keer teleurgesteld.”

Chloë mocht haar boom komen ruilen en kreeg een cadeaubon van de winkel als excuus.

Bron: Nieuwsblad. Beeld: Facebook, Istock