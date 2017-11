Hilmar: "Dit voelt als een culinaire mini-vakantie"

Als hoofdredacteur is Hilmar Mulder altijd op zoek naar bijzondere bestemmingen. Plekjes om lekker bij te komen en culinair te genieten. Haar nieuwe favoriet: Suitehotel en Restaurant Posthoorn in Monnickendam.

“De buitenlichten van het zeventiende- eeuwse pand branden al als we aankomen in pittoresk Monnickendam. Snel zetten we onze spullen in de prachtige suite, maar eerst gaan we op culinair avontuur. En hoe! Restaurant Posthoorn is onderscheiden met een Michelinster, dus ik kan niet wachten om het lekkers van chef-kok Jeroen Bavelaar te proeven. We beginnen in de Herenkamer met een huisaperitief. In het restaurant krijgen we nog een amuse: een subtiele bouillon met waddengarnaaltjes. Een perfect voorbeeld van de pure, Franse kookstijl waar Bavelaar om bekendstaat. Het voorgerecht van zalm met stokvis is licht, sashimi-achtig en prachtig opgemaakt. Als tussengerecht volgt een hemels visje: gegrilde mul, overgoten met beurre blanc.”

“We proosten met wijn van wijnhuis Raddeck. Heerlijk! Net als de andere wijnen die eigenaar Marc Boeljon zorgvuldig bij elk gerecht voor ons uitzoekt. Na de vis volgt varkensvlees met langoustine en wasabi; daarna een al even lekker gerecht met eend en als afsluiter een pallet van hazelnoot, karamel en kerrie-ijs met een vleugje banaan. Wat heerlijk om daarna in slaap te vallen op de boxspring in onze suite, zonder na te denken over wie er naar huis rijdt. De volgende ochtend ontbijten we uitgebreid met vers biologisch brood, yoghurt, verse jus, koffie en eitjes. Fris en energiek maken we nog een wandeling door Monnickendam. We zijn één nachtje weggeweest, maar het voelt als een minivakantie.”

Nog meer te doen

Zeiltocht op het IJsselmeer

Kunst en historie bekijken in Museum de Speeltoren

Wandeling door Waterland

Een bezoek aan vissersdorp Volendam

Compleet genieten

Kras maakt het toegankelijk om op sterrenniveau te dineren en om te genieten en ontspannen in een luxe accommodatie in de buurt van het restaurant. Het perfecte weekendje weg voor de culinaire liefhebber! Gaan? Boek het Het Libelle-arrangement via deze website (al vanaf € 99 p.p.) t/m 31 januari 2018. Het arrangement bestaat uit:

Inclusief

* 1x overnachting in Suitehotel Posthoorn

* 1x 3-gangendiner in Restaurant Posthoorn (exclusief drankjes)

* 1x romantisch ontbijt op de kamer

* Luxe badpakket: badjassen en slippers

Exclusief

* Reserveringskosten € 19,50 per boeking

* Verblijfsbelasting € 5 p.p. per nacht

