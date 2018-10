Meer planten in huis? Híer koop je een hippe kamerplant voor slechts €2,99

De pannenkoekenplant, de monstera, een olifantsoor: de kamerplant speelt weer een belangrijke rol in een modern interieur. Hoe meer, hoe beter!

Grote kamerplanten kunnen flink aan de prijs zijn; dat kan je ervan weerhouden om meer groen in huis te halen. Maar als je goed oplet en de folders van (budget)supermarkten en bouwmarkten in de gaten houdt, kom je regelmatig leuke acties tegen.

Aanbieding

Deze week speelt supermarkt Aldi slim in op de laatste interieurtrends. Bij de budgetsupermarkt zijn nu verschillende groene kamerplanten in de aanbieding. Voor slechts €2,99 koop je vanaf donderdag hippe planten als de Dracaena of Yucca. Zo maak je ook jouw interieur groener dan groen, zonder enorm in de kosten te lopen.

Beeld: Aldi.