De 6 hipste tentjes om te ontbijten in Nijmegen

Wat is er nu lekkerder dan in het weekend buiten de deur ontbijten? En dat kun je nergens beter dan in het gezellige Nijmegen.

Een goed ontbijt is het beste begin van de dag en laat Nijmegen nu ontzettend veel leuke horecazaakjes hebben. Om het jou wat makkelijker te maken, zetten we de leukste, hipste en bovenal gezelligste ontbijttentjes voor je op een rijtje.

Fika

In dit tentje is al het lekkers geïnspireerd op Scandinavië. In plaats van een paar Hollandse witte boterhammen, eet je daar smørrebrød. Dit zijn rijkelijk beleefde meergranen boterhammen met een knapperige kost belegt Scandinavische specialiteiten.

Tati

Bij Tati in Nijmegen kun je heerlijk vegan ontbijten. Wentelteefjes, pancakes met banaan, broodje avocado of havermout: de keuze is reuze. Tati is een superknus eetcafé met vintage invloeden. Dit houdt in dat interieur heel huiselijk is, waardoor je je er gelijk thuis voelt.

Credible

Dit ontbijttentje hoort eigenlijk bij een hotel, maar je hoeft niet in het hotel te overnachten om van het ontbijt te kunnen genieten. Of je nu een kleine of een groter eter bent, bij Credible vind je altijd wat lekkers op de kaart. Ook voor een gezonde start van de dag, kun je hier terecht.

Fresca

Hou je van uitslapen? Dan is Fresca dé plek voor jouw ontbijt. Bij dit tentje kun je namelijk de hele dag genieten van een ontbijtje met koffie, yoghurt, fruit, ei of brood.

Down Town

Of je nu zin hebt in een een paar American pancakes of toch een avocado toast met een gepocheerd ei: bij Down Town slaag je altijd. Dus verwen je zelf een keer. Het knusse tentje met grote ramen zit in een klein straatje in het midden van Nijmegen.

Bairro Alto

Deze koffiebar zit verscholen achter de drukke grote markt. Het ruikt hier standaard naar vers gebakken taart en koffie. Ontvlucht de drukte en kom te rust onder het genot van een heerlijke koffie en een lekker ontbijtje.

