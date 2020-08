In déze 4 provincies is zaterdag code oranje van kracht

Als ik thuis kom na mijn bezoek aan Taco blijkt mijn opnameapparaatje niet gewerkt te hebben. Maar ik vind het niet erg, ik moet er eerlijk gezegd niet aan denken om deze avond nog eens te beluisteren.

Ik schenk een groot glas wijn in, schud wat nootjes in een bakje en laat het bad vollopen. In het warme water laat ik Taco letterlijk van me afglijden. Ik overdenk de avond, de vier maanden dat ik met hem heb gedate, zijn leugens, zijn bedrog, mijn gevoel over hem. Zou ik nu niet in bad zitten, dan zou ik God op mijn blote knoeien bedanken dat hij me niet verliefd op deze man