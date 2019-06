Heet, heter, heetst: zó krijg je de hitte uit je auto

Wanneer de auto met deze temperaturen een tijdje in de volle zon heeft gestaan, wordt het een broeikas en kun je soms zelfs je handen branden aan het stuur.

Gelukkig houd je de hitte met de volgende tips zo veel mogelijk buiten de deur.

Koel parkeren

Grote kans dat je dit al doet, maar probeer je auto altijd onder bomen of in de schaduw te parkeren. Sta je op een open parkeerplaats en is er geen schaduw te bekennen? Parkeer de auto dan zo dat-ie met de achterkant richting de zon staat. Zo voorkom je dat het dashboard extreem heet wordt. Ook een zilverkleurig, reflecterend zeil helpt om de hitte buiten te houden.

Ramen open

Heeft je auto een paar uur in de volle zon gestaan? Gooi dan eerst alle ramen en als het kan ook deuren open om alle warme lucht naar buiten te laten stromen. Zet, wanneer de ergste hitte eruit is en je kunt gaan rijden, de airco en de interne recirculatie de eerste paar kilometers op maximale stand. Zo kan het interieur goed afkoelen. Ook is het belangrijk je achterste zijramen de eerste tijd open te laten, daardoor kan de rijwind de hitte uit de auto zuigen.

De airco

Wanneer het buiten zo heet is, is het verleidelijk om de airco lekker koud te zetten. Let hier wel mee op: te koud is niet goed voor je lichaam. Daarnaast is het temperatuurverschil tussen buiten en binnen dan veel te groot, wat slecht is voor je bloedsomloop. De ideale aircostand is tussen de 20 en 22 graden. Zet ook nooit de luchtstroom van de airco op een bepaald lichaamsdeel, dan kunnen je spieren kouvatten.

Meer kans op ongelukken

Het is heel belangrijk om je auto eerst te koelen voordat je begint met rijden. Uit onderzoek blijkt namelijk dat het risico op ongelukken met 30% toeneemt als je auto vanbinnen naar de 37 graden is gestegen. In de brandende zon kan het interieur zelfs de 60 graden aantikken. Laat daarom bij warm weer ook nooit je kind of hond achter in de auto.

