Waarom het zelfs tijdens een hittegolf niet nodig is om je gras te sproeien

De afgelopen weken is er bijna geen regen gevallen en hoewel wij dat misschien heel fijn vinden, is het voor de tuin een stuk minder prettig. Je zou denken dat sproeien helpt om alles in leven te houden, maar toch kun je ook bij een hittegolf beter niet sproeien.

Beginnen de eerste bruine plekken al zichtbaar te worden op je gazon? Je eerste reactie is dan waarschijnlijk om meteen de sproeier erbij te pakken. Toch kun je dat volgens experts beter niet doen. Het is namelijk zonde van je tijd én van je geld.

Herstellen

Gras kan zichzelf namelijk prima herstellen wanneer het wel weer gaat regenen. Je hoeft je dus geen zorgen te maken dat je gras voor altijd bruin blijft. Daarnaast scheelt het je ook weer geld wanneer je niet sproeit. Sproeiers (in een grote tuin) kunnen wel 1000 liter water per uur verbruiken. Dat tikt toch lekker aan.

Verminderen

Daarnaast roepen een aantal waterbedrijven nu al op om je waterverbruik te verminderen. In deze tijd kun je de sproeier dus best even in de garage laten liggen. Help je de overheid meteen een handje.

Bron: Countryliving.co.uk. Beeld: iStock.