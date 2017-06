Hittegolf: zó zorg je ervoor dat je huisdieren koel blijven

Het zal je niet ontgaan zijn: het is bloedheet buiten. En dan mogen de spreekwoordelijke mussen wel van de daken vallen – je wilt toch dat je huisdieren het een beetje volhouden.

Er zijn een paar trucs die je kunt toepassen om het zo aangenaam mogelijk te maken voor je huisdieren.

Honden

Je kunt beter niet lang gaan wandelen met de hond vandaag – daar doe je je viervoeter niet al teveel plezier mee als het zo heet is. Ga ook zeker niet joggen met je hond. En nog belangrijker voor als je toch op pad gaat: overdag kan het asfalt erg heet worden en zo de pootjes van je hond doen verbranden. Let hier dus goed op – of begeef je alleen op gras. Zorg er ook voor dat je de hele dag koud en fris water klaar hebt staan voor ‘m, want ze drinken meer dan normaal. En altijd goed: je hond ergens laten zwemmen. Daar worden ze het gelukkigst van.

Katten

Je kat heeft ongetwijfeld last van de hitte en je kunt ‘m een plezier doen door zijn vachtje te borstelen. Hoe minder haren erop zitten, hoe koeler je kat het heeft. Daarnaast is voldoende water ook belangrijk voor katten: verspreid daarom meerdere bakjes door het hele huis.

Konijnen

Ook konijntjes verdienen speciale aandacht tijdens een hittegolf. Let er echt op dat het hok op zulke oververhitte dagen in de schaduw staat. Je kunt voor extra verkoeling zorgen door wat bevroren theedoeken in het hok te leggen. Hier kunnen ze dan op liggen om zichzelf koel te houden. Ook kun je het hok beter niet op de grond hebben staan maar op een verhoging. En misschien logisch, maar belangrijk om te niet te vergeten: zorg dat ook konijntjes genoeg drinkwater hebben.

Bron: HLN. Beeld: Getty