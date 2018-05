Pak je strandtas maar in: er komt een hittegolf aan!

Het wordt genieten dit weekend: zaterdag en zondag krijgen we namelijk heerlijke tropische temperaturen én is er zelfs kans op een hittegolf.

En dat is nogal bijzonder voor de maand mei.

Tropisch warm

Het wordt dit weekend heet met volop zonneschijn en geen regen, zo meldt Weeronline. Zaterdag kan het zelfs de eerste tropische dag van het jaar worden. In Limburg en het oosten van Brabant kunnen de temperaturen oplopen tot maar liefst 30 graden. In andere delen van Nederland wordt het rond de 26 en 29 graden.

Lokale onweersbui

Ook zondag wordt het rond de 30 graden. In de Randstad, het midden en oosten wordt het 27-29 graden. In de noordelijke provincies is het 25-27 graden. De dagen daarna blijft het met 25-30 graden zeer warm. Wel neemt de kans op een lokale onweersbui weer toe.

Zeldzaam

Een hittegolf in mei is best bijzonder. Je spreekt namelijk pas van een hittegolf als het vijf dagen achter elkaar minimaal 25 graden of hoger is. Daarbij moet het op drie van die dagen warmer zijn dan 30 graden. In Nederland is dit pas vier keer eerder voorgekomen, namelijk in 1922, 1947, 1976 en 1998.

Bron: Weeronline. Beeld: iStock