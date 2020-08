Warm hè? Ook hittegolven met minstens 35 graden zijn het nieuwe normaal

We merken het allemaal: het is warm. De een kan er nog nét iets beter mee omgaan dan de ander, maar deze warme temperaturen zijn we niet gewend in Nederland. Nog niet, want de kans is groot dat hittegolven met minstens 35 graden het nieuwe normaal zijn.

Volgens klimaatonderzoeker Geert Jan van Oldenborgh is hier moeilijk een verklaring voor te vinden.

Warmste week ooit

Volgens de voorspellingen duurt de huidige hittegolf tot en met woensdag. Het is voor Nederlandse begrippen vrij bijzonder dat een hittegolf zo lang duurt. Geert Jan vertelt aan het AD dat dit slechts 2 keer eerder is voorgekomen: in 1976 en in 2000. Maar de temperaturen lagen toen nog wel een stuk lager.