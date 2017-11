Man maakt hobbelpaard van échte pony

Het is een duur grapje, maar wie een origineel cadeau voor de feestdagen wil hebben, kan bij Mario een écht hobbelpaard kopen.

Mario Molina Espeleta van Taxidermy Amsterdam is gespecialiseerd in het opzetten van dode dieren en kwam op het lumineuze idee om een écht hobbelpaard te maken.

Dier was al dood

Mario wil gelijk benadrukken dat hij alleen werkt met dieren die een natuurlijke dood gestorven zijn, of bijvoorbeeld naar de slacht moesten, net als deze pony. Het dier was kreupel en had veel pijn. “We maken nooit dieren speciaal dood voor dit doel,” zegt Mario.

Het hobbelpaard is een compleet ander, maar ontzettend bijzonder project voor Mario. “Er zitten ijzeren frames onder de huid van de pony, want het moet wel een kind kunnen dragen. Ook heb ik het onderframe moeten ontwerpen.”

De huid kreeg Mario van een collega, die het eerst voor een ander project wilde gebruiken. “Toen de huid daar niet geschikt voor bleek, kreeg ik het idee er een hobbelpaard van te maken,” vertelt Mario. “Het is een enorm mooie huid.”

Duur grapje

Wie geïnteresseerd is in het hobbelpaard, moet wel even sparen. Het dier kost €15.000 euro. Mario hoopt dat (groot)ouders het kopen voor hun kinderen, want het is natuurlijk het leukst als het dier echt gebruikt gaat worden. “Maar het kan ook functioneren als kunststuk.”

