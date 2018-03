Déze hobby past het beste bij jouw sterrenbeeld

Weet jij niet welke hobby je kunt uitoefenen in je vrije tijd of heb je er al zoveel geprobeerd, maar je vindt er allemaal niks aan? Kijk dan eens naar je sterrenbeeld en kom erachter welke hobby écht bij je past!

Steenbok

21 december t/m 19 januari

Als steenbok ben je heel erg zorgzaam en je staat voor iedereen klaar. Je weet precies wat andere mensen om je heen nodig hebben. Het is daarom een heel goed idee voor jou om in je vrije tijd vrijwilligerswerk te gaan doen. Je wordt hier waarschijnlijk behoorlijk blij van en haalt er veel plezier uit.

Waterman

20 januari t/m 18 februari

Een waterman zit vaak vol plannen en heeft veel originele ideeën. Je vindt verveling verschrikkelijk en zoekt altijd iets om te doen. Je houdt er soms van om helemaal in een rol op te gaan en bent wellicht iets te dramatisch. Daarom past een hobby als acteren bij jou. Verder heb je een grote fantasie, dus verhalen schrijven is ook een goed idee.

Vissen

19 t/m 20 maart

Net als de Waterman hebben vissen veel fantasie. Het is een erg creatief sterrenbeeld, dus hobby’s zoals schilderen, tekenen, schrijven en muziek maken passen bij je. Je raakt er geïnspireerd van en komt op allerlei originele ideeën. Vissen zouden ook de perfecte hobbykok zijn.

Ram

21 maart t/m 20 april

Als Ram ben je erg enthousiast en avontuurlijk. Je barst van de energie en je houdt wel van een uitdaging. Je wilt daarom ook veel sporten en niet stilzitten. Atletiek of bootcamp past daarom perfect bij jou.

Stier

21 april t/m 20 mei

De stier pikt snel dingen op en is een echte volhouder: hobby’s waarbij een lange adem vereist zijn passen goed bij het sterrenbeeld. Een cursus naaien bijvoorbeeld waar je steeds beter in kunt worden. Maar als Stier houd jij er ook van om lekker tot rust te komen en om op jouw leven en dat van anderen te reflecteren. En wanneer kan dit beter dan tijdens een lange boswandeling? Wandelhobbyist, here you come.

Tweelingen

21 mei t/m 21 juni

Tweelingen zijn erg sociaal en ze vinden het leuk om over allerlei onderwerpen te praten. Van winkelen en lunchen met vriendinnen kan jij heel erg gelukkig worden. En daarom past deze hobby perfect bij jou. Een Tweeling zou geen Tweeling zijn als er niet twee kanten aan je persoonlijkheid zouden zitten: jij vindt het óók heel fijn om alleen te zijn. Kun je helemaal opgaan in een goed boek, lezen is de perfecte hobby.

Kreeft

22 juni t/m 22 juli

Je hebt een heel groot inlevingsvermogen. Daarom kijk jij het liefste films in je vrije tijd. Hoezo? Nou, je leeft dan helemaal mee met de personages en je vindt het geweldig om allerlei theorieën te bedenken tijdens de film. Waar en met wie je kijkt maakt niet uit; of het nou met je partner lekker lui op de bank is, of met vriendinnen in de bioscoop.

Leeuw

23 juli t/m 22 augustus

Je hebt een hekel aan een saaie leven van alledag. Jij houdt van avontuur. De perfecte hobby voor jou is om veel te reizen: het liefste wil je alles zien van de wereld. Surfen kan ook, als je maar een gevoel van vrijheid krijgt. En er mooie plaatjes van kunt schieten, want ijdel als de leeuw is, wil ‘ie wel laten zien wat voor leuke hobby hij heeft.

Maagd

23 augustus t/m 22 september

Je bent een echte trendsetter en je houdt heel veel van mode. Je houdt de laatste trends goed in de gaten. Daarom past een hobby die te maken heeft met mode natuurlijk perfect bij jou. Je eigen kleding maken met de naaimachine of een kledingstuk volledig veranderen vind jij helemaal fantastisch.

Weegschaal

23 september t/m 22 oktober

Ook de Weegschaal heeft een goed gevoel voor mode en voor het ontwerpen daarvan. Je kunt daarom goed kledingadvies geven en winkelen met vriendinnen vind je dan ook heel leuk om te doen. Omdat je ook erg sociaal bent, kun je gelijk al je verhalen kwijt en luisteren naar die van hen. Wanneer je even alleen wilt zijn, kan je heel goed je gevoelens kwijt in schrijven van verhalen.

Schorpioen

23 oktober t/m 21 november

Yoga, yoga, yoga en nog eens yoga. Je vindt het heel fijn om helemaal tot rust én tot jezelf te komen. In het dagelijks bestaan denk je teveel over dingen na, je bent wel een beetje een piekeraar. Met yoga leer je hiermee om te gaan, en daarom is het de perfecte hobby voor jou.

Boogschutter

22 november t/m 20 december

Je houdt heel erg van vrijheid en afwisseling, net als de leeuw. Reizen past daarom goed bij je. Of het nou een dagje in een Nederlandse stad is, of een verre reis naar Europa of de rest van de wereld. Opsnuiven van verschillende culturen, daar word jij gelukkig van.

Beeld: iStock.