Hoe erg is het nu écht om je mondkapje niet te wassen?

De politie stopt het gebruik van Amber Alert, een bekend waarschuwingssysteem dat wordt ingezet bij de vermissing van een kind dat mogelijk in levensgevaar is. Directeur Frank Hoen is woedend.

Volgens hem gaat het stoppen hiervan kinderlevens kosten.

Donderdagavond kondigde de politie uit het niets aan dat ze per 22 juli 2021 stoppen met de samenwerking met Amber Alert. Volgens de politie heeft dit verder geen invloed op de kwaliteit van de opsporing van vermiste kinderen. Hoen is het hier niet mee eens en maakt zich grote zorgen. Volgens hem komt de continuïteit van het traceren van kinderen die onder levensgevaarlijke omstandigheden vermist zijn geraakt, hiermee mee onder grote druk te staan. “Ik vind het verbijsterend dat de politie geen rekening houdt met de enorme doorbraken die wij de afgelopen jaren hebben geboekt in het terugvinden van verdwenen kinderen”, zegt hij. “We hebben talloze jongens en meisjes het leven gered.”

Amber Alert werd de afgelopen jaren gemiddeld twee keer per jaar ingezet. In overleg met justitieminister Ferd Grapperhaus heeft de politie besloten om het onder de aandacht brengen van vermiste kinderen te gaan integreren in Burgernet, een samenwerkingsverband van gemeenten, burgers en politie. Burgernet wordt ingezet bij onder meer diefstal of inbraak, doorrijden na een aanrijding, beroving en vermiste personen. Via dit systeem ontvangen mensen een sms- of spraakbericht wanneer er iets gebeurt in hun omgeving.

Niet zo’n groot bereik

Hoen is bang voor de toekomst. “Wij hebben sinds 2008 gewerkt aan het opzetten van een fijnmazig systeem om informatie over vermiste of ontvoerde kinderen razendsnel onder de aandacht van miljoenen burgers te brengen. Dat doen we onder meer via reclameschermen, social media, snelwegborden, websites, tv en informatie bij pinautomaten. Het gaat niet lukken om met Burgernet direct zo’n bereik te krijgen.”

Volgens de directeur is vooral de naamsbekendheid van Ambert Alert van belang in een vermissingszaak. Wanneer deze term wordt genoemd, weten mensen dat een vermist kind in acuut levensgevaar is. “Wij vrezen voor het ergste voor vermiste kinderen in levensgevaar na 22 juli.”

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Amber Alert. Beeld: ANP