Zó groot is de kans op de hoofdprijs in grote loterijen echt

Wanneer je een lot koopt, hoop je natuurlijk de hoofdprijs in de wacht te slepen. Maar hoe groot is de kans nu dat je daadwerkelijk de hoofdprijs wint? De Consumentenbond zocht het uit en deed een nogal teleurstellende ontdekking.

De kans dat je er met een groot geldbedrag vandoor gaat, blijkt namelijk érg klein te zijn.

Wil je graag een prijs van €1 miljoen of meer in de wacht slepen, dan kun je het beste mee doen aan de BankGiro Loterij. Mensen die hier aan mee doen blijken namelijk de meeste kans te hebben op het winnen van zo’n groot geldbedrag.

Echt groot is de kans overigens alsnog niet: namelijk maar 1 op de 790.499. Daarnaast moet je er rekening mee houden dat je over deze prijs nog kansspelbelasting moet betalen, waardoor er uiteindelijk ‘slechts’ 699.000 euro overblijft. Als je kans wil maken op 1 miljoen euro netto, dan kun je het beste voor het Miljoenenspel kiezen. Daar is de winkans 1 op 2,5 miljoen.

Bij welke loterij meeste kans op prijs?

Bij de Staatsloterij heb je overigens de meeste kans op überhaupt iets te winnen (1 op 2). Maar deze grote winkans betekent niet automatisch ook een grote winst: bij deze loterij kun je namelijk ook 5 euro winnen, terwijl je voor je lot 15 euro moest afrekenen. Als je echt wil spelen om winst te maken, kun je het beste Krasloten 24 Karaat Cash kopen. Bij deze loterij is de kans op een prijs die groter is dan de inleg (5 euro per lot) het grootst, namelijk 1 op 4,8.

Waar kun je de grootste prijs winnen?

Bij de Eurojackpot kun je de grootse prijs winnen: hier kan de hoofdprijs namelijk oplopen tot wel 63 miljoen euro. Helaas is de kans om dit te winnen minimaal, namelijk 1 op 95.344.200. Deze hoofdprijs is overigens wel bruto, maar zelfs na de belastingaftrek blijft er nog ruim 44 miljoen euro over.

De enige loterij die qua hoofdprijs aan dit bedrag kan tippen, is de Oudejaarsloterij van de Staatsloterij. De winkans is daar met 1 op 4,7 miljoen flink groter, maar deze loten zijn met 30 euro per stuk ook veel duurder. Bij de Eurojackpot spelen deelnemers al voor 2 euro mee.

