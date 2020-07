Hoe je met een fles rode wijn dít trendy kledingstuk kunt maken

Blijf jij met dit regenachtige weer ook liever binnen? Dan hebben wij een héél leuke bezigheid voor je gevonden. Het enige wat je hier voor nodig hebt is een fles rode wijn en een oud kledingstuk.

Op TikTok komen de laatste tijd namelijk opvallend veel video’s voorbij van mensen die een tie-dye T-shirt of trui maken met de hulp van deze alcoholische versnapering.

Tie-dye is een techniek waarmee je je kledingstukken van een kleurrijk patroon kunt voorzien. Dit doe je heel simpel door knopen te maken in je kledingstuk of bepaalde stukken samen te binden, voordat je ze verft. Vervolgens ontstaat er een heel leuk speels effect op je kledingstuk. Normaal gesproken wordt hier textielverf voor gebruikt, maar op TikTok is duidelijk te zien dat rode wijn net zo goed werkt!

Zó werkt het

Zoek eerst een oud kledingstuk uit dat je hiervoor kunt gebruiken. Je kunt hierbij het beste voor een trui of T-shirt gaan zonder print. Leg het kledingstuk op tafel om een mooie spiraal te creëren. Plaats vervolgens je duim en wijsvinger in het midden van het kledingstuk en maak cirkelvormige bewegingen zodat het kledingstuk rond zijn middelpunt draait.

Is het kledingstuk helemaal opgedraaid? Pak dan wat elastiekjes of touwtjes die je één voor één rond het kledingstuk doet. Week vervolgens het kledingstuk zo’n 20 minuten in een emmer met rode wijn. Wring het vervolgens uit en laat de kleur zo’n 5 à 6 uur intrekken. Je kunt dit het beste in je badkuip of douche doen, zodat je geen lelijke vlekken krijgt op je tafel of vloer.

Stop het kledingstuk nu in een oven die is voorverwarmd op 170 graden. Laat het hier even in zitten en haal het kledingstuk er daarna weer uit.Haal de elastiekjes of touwtjes weg en spoel de wijn uit met koud water in je wasbak. Was tenslotte het T-shirt in de wasmachine met koud water.

In deze video kun je nog eens goed zien hoe het werkt:

Bron: TikTok. Beeld: iStock